Benevento. Il bilancio dei calciatori convocati nelle nazionali

Sono stati 4 i calciatori del Benevento coinvolti nella pausa dei campionati dovuta agli impegni con la nazionale.

Bryan Dabo è sceso in campo solo nell'andata del doppio confronto con il Malawi: nel match casalingo, terminato 3-1 per la selezione burkinabè, il centrocampista della Strega è andato in gol nel finale di gara su calcio di rigore per poi riposare per tutta la partita di ritorno.

Gianluca Lapadula ha debuttato con la casacca "blanquirroja" del Perù: nella prima delle due partite disputate dalla squadra del C.t. Gareca, l'ex attaccante di Pescara, Milan e Genoa è sceso in campo dal 60' contro il Cile (2-0 per i cileni con doppietta dell'interista Vidal) per poi partire titolare contro l'Argentina di Leo Messi (sconfitta ancora per 2-0 con reti di Gonzales e dell'interista Lautaro Martinez). Due prove tutto sommato positive per Lapadula seppure non condite dalla gioia del gol: il pubblico peruviano, però, ha fatto pervenire via social tutto il proprio apprezzamento per quello che può essere definito uno dei nuovi idoli del paese sudamericano.

Due gare e due k.o. per la Polonia di Kamil Glik. Il gigante polacco ha disputato entrambe le gare di Nations League scendendo in campo per tutti i 90'. Nella gara con l'Italia, la nazionale polacca ha perso per 2-0 mentre con l'Olanda la sconfitta è stata per 2-1 dopo essere passata dapprima in vantaggio.

Doppia sconfitta anche per Arthur Ionita e la sua Moldavia in Nations League. Nella prima partita, i moldavi hanno ceduto per 2-0 alla Grecia mentre nella seconda il k.o. è arrivato ad opera del Kosovo. In ambedue le gare il centrocampista del Benevento è stato schierato come mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1.