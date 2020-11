Immobile si allena a Formello e carica l'ambiente: "Sono tornato"

"Sono tornato". Bastano due parole da parte di Ciro Immobile per infiammare un ambiente biancoceleste, il tecnico Simone Inzaghi e gli addetti ai lavori che non attendevano altra notizia all'infuori di questa. Nonostante l'emergenza, la Lazio si è ben distinta in campionato e in campo europeo, ma adesso che è ritornato il bomber di Torre Annunziata, la compagine capitolina può aumentare i suoi decibel. Immobile si è presentato finalmente questa mattina a Formello, carico e voglioso di ritornare a calcare i campi di calcio, dopo uno stop per la positività al Covid-19.

Una vicenda tormentata e intrigata, ancora non del tutto chiara. Nel frattempo, la sua Lazio ha vinto e convinto grazie ad un super Caicedo. Tuttavia, proprio quest'ultimo, che al momento rappresenta una risorsa, potrebbe candidarsi dal primo minuto per fare coppia con l'attaccante vincitore dell'ultima Scarpa D'Oro. Al di là degli undici titolari - spesso Inzaghi ha spiegato che nella sua rosa tutti sono fondamentali e non esistono giocatori di prima e seconda fascia - il pacchetto offensivo, attualmente, è al completo e con un Luis Alberto - ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e mentale - artistico e inarrestabile proprio come quello visto nella passata stagione, siamo dinanzi ad una Lazio di caratura e di primissima fascia. Dunque, notizie positive per il tecnico piacentino: torna Immobile subito convocato per la trasferta di Crotone.