Roma, accordo con Pes: i giallorossi parteciperanno all'eFootball Pro

Dopo il passaggio di sponsor da Fifa a Pes, la Roma è riuscita ad accelerare e intensificare l'accordo con l'influente gioco Konami. Il club giallorosso, secondo quanto ha annunciato la stessa società, farà parte del torneo europeo di Pes, l'eFootball Pro. La competizione presenta diverse squadra tra le quali la compagine capitolina, la Juventus, Barcellona, Arsenal, Schalke 04, Celtic e Monaco.

Tuttavia, nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altre per rendere la competizione ancora più di valore assoluto. Il torneo certamente valorizza l'inserimento della società nel mondo eSports, realtà sempre più consolidata e considerata dal calcio reale. Infatti, il mondo dei giochi, ad oggi rappresenta una vera e propria vetrina per potenziare la propria immagine e incrementare la sponsorizzazione. La competizione a cui faranno parte i club citati di sopra, comincerà il 12 dicembre. Al momento, la Roma non ha svelato la sua rosa ma presto o tardi lo farà e, dunque, avrà inizio questa avventura tanto curiosa quanto entusiasmante della compagine guidata dal presidente Dan Friedkin.