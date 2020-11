Serie D, Sibilia: "Ci auguriamo di riprendere dopo il 3 dicembre"

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia attraverso le colonne del Corriere dello Sport è intervenuto in ordine alla ripresa del campionato di serie D. Questo è stato il suo pensiero: "L’attività della Lega Nazionale Dilettanti, per quello che riguarda la Serie D, non si è fermata. Stiamo recuperando alcune partite e ci auguriamo di riprendere il campionato dopo il 3 dicembre. L’Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle non poteva che indurci a prendere una decisione del genere. Tra dicembre e gennaio vorremmo restituire ordine e completezza al calendario. La LND ragiona in un’ottica di sistema, siamo per la compattezza."