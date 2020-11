Portici: tesserato un centrocampista scuola Napoli

La SSD Portici 1906 annuncia ai suoi tifosi e agli organi di stampa l’arrivo in prima squadra di Alessio Esposito, centrocampista nato a Torre del Greco l’8 aprile 2001.

Elemento di qualità e quantità della mediana, Esposito si è formato calcisticamente con le giovanili del Napoli con cui ha fatto tutta la trafila mettendo insieme oltre 50 presenze. Nella scorsa stagione è stato protagonista con gli azzurri anche in Youth League fino a dicembre, prima di lasciare l’azzurro per trasferirsi in prestito secco a Carpi. Già da questa settimana, Alessio si è aggregato alla prima squadra.