Potenza-Avellino ufficialmente rinviata a data da destinarsi

Potenza-Avellino è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Pro, che ha preso atto della crisi epidemiologica, che ha colpito la squadra irpina in questi giorni. La gara era stata tra l'altro individuata per la trasmissione in diretta televisivo in chiaro su Rai Sport per lunedì. Ora Capuano potrà dal canto suo recuperare gli assenti per la prossima trasferta di Bisceglie.