Sarà quella tra Casertana e Bari la partita della 12a giornata del girone C di Serie C trasmessa in diretta su Rai Sport. A comunicarlo è la Lega Pro con una nota:

Si rende noto che la sotto indicata gara verrà trasmessa in diretta televisiva Rai Sport.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

GIRONE C

12a GIORNATA

CASERTANA - BARI Ore 15.00