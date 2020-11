Lazio, Inzaghi recupera Immobile: "Ha tanta voglia di giocare"

Durante la conferenza stampa di vigilia per la sfida contro il Crotone all'Ezio Scida, Simone Inzaghi ha parlato degli avversari, di Immobile e di Luis Alberto. La notizia positiva è il ritorno in rosa del bomber di Torre Annunziata, a disposizione per la trasferta. "Immobile l'ho ritrovato come l'avevo lasciato ovvero con tanta motivazione e voglia di giocare. Lo vedo entusiasta di mettersi a disposizione dei suoi compagni". Nessuno indizio di formazione, ma è chiaro che il centravanti biancoceleste si candidi per una maglia da titolare.

Il focus si sposta su Luis Alberto e il caso per le sue dichiarazioni sull'aereo di proprietà della Lazio, che hanno creato non poche polemiche. Tuttavia, il centrocampista spagnolo si è subito scusato ma sembra piuttosto inevitabile la multa da parte del club di Claudio Lotito. "Sotto l'aspetto personale è stata una settimana dura per lui. Mentre, sotto l'aspetto professionale ha lavorato tanto e bene, dunque sono contento per lui. E' consapevole dell'errore". Luis Alberto e Immobile, dunque, a disposizione del tecnico piacentino che vede finalmente la luce con il ritorno di diversi calciatori dopo settimane complicate per le vicende inerenti alle positività Covid-19.

I due rappresentano le pedine fondamentali per lo scacchiere di Inzaghi e di una squadra che nonostante l'assenza dell'attaccante e le prestazioni sottotono del centrocampista ha sempre risposto presente in campo, non mollando di un centimetro sia in campionato che in Champions League. Adesso che i due sono a disposizione, il livello dovrà necessariamente alzarsi e la Lazio dovrà ritrovare definitivamente la forma perfetta mostrata nella passata stagione.