Fiorentina-Benevento: gli scommettitori puntano sui viola e tanti gol

Quattro sconfitte consecutive, che diventano cinque se si considera anche l'eliminazione dalla Coppa Italia. E adesso la trasferta di Firenze, contro una squadra probabilmente rinvigorita dal suggestivo ritorno in panchina di Prandelli: non è certo un momento facile per il Benevento, e lo si vede anche dalle quote dei bookmaker, non certo propizie.

Per esempio, gli analisti di Planetwin365 collocano il segno «1» viola a 1,52, quota molto bassa considerando che fra le due squadre ci sono attualmente solo due punti di differenza. La vittoria del Benevento (sarebbe la seconda fuori casa dopo il successo sulla Samp), si gioca a 5,60, il pareggio è a 4,65.

Quella giallorossa è attualmente la peggiore difesa del campionato, con ben 20 reti incassate in 7 partite. Anche per questo, malgrado gli attaccanti della Fiorentina siano più o meno in avaria, gli analisti prevedono una gara da Over, dato a 1,45. Modesta anche la quota del Goal (entrambe le squadre a segno), considerato che la squadra di Inzaghi è comunque riuscita sempre ad andare in rete, a parte la brutta sconfitta interna con lo Spezia (0-3). A proposito, la rete di Lapadula al Franchi è data a 3,40, Sau è a 3,75.