Serie D, le designazioni arbitrali e le variazioni gare del weekend

Continua a ritmo sostenuto la tabella di marcia dei recuperi della Serie D con ventitré gare in programma in questo weekend. Due gli anticipi al sabato alle 14.30, si tratta delle partite della 7^ e 8^ giornata del girone C Arzignano-Virtus Bolzano e Manzanese-Ambrosiana. Tutte le altre sfide andranno in scena domenica alle 14.30 con le gare valevoli per la 5^, 6^, 7^ e 8^ giornata.

Prato-Ghivizzano (D), Siena-Grassina (E), Puteolana-Altamura e Gravina-Fasano (H) sono state rinviate a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

Il match di cartello del girone B Crema-Breno sarà trasmesso domenica in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l'app gratuita Sportitalia. La diretta inizierà alle 14.05 con un ampio pre e post partita.

[live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Fossano-Varese (Arbitro Davide Albano di Venezia) [live], Sestri Levante-Caronnese (Guido Iacopetti di Pistoia), Vado-Pontdonnaz (Stefano Foresti di Bergamo), Saluzzo-Sanremese (Daniel Cadirola di Milano)

Girone B: Crema-Breno (Simone Pistarelli di Fermo) [Sportitalia], Seregno-Vis Nova Giussano (Francesco Zago di Conegliano) [live], Tritium-Caravaggio (Giuseppe Sassano di Padova)

Girone C: Arzignano-Virtus Bolzano (Gerardo Garofalo di Torre Del Greco) [live], Manzanese-Ambrosiana (Giacomo Casalini di Pontedera) [live], Cartigliano-Campodarsego (Andrea Rizzello di Casarano), Mestre-Trento (Abdoulaye Diop di Treviglio) [live], Adriese-Cjarlins Muzane (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Montebelluna-Belluno (Luca Pileggi di Bergamo)

Girone E: Trestina-Scandicci (Simone Gavini di Aprilia)

Girone F: Real Giulianova-Cynthialbalonga (Riccardo Boiani di Pesaro), S. Nicolò Notaresco-Aprilia (Gianmarco Vailati di Crema) [live], Vastese-Olympia Agnonese (Paolo Grieco di Ascoli) [live]

Girone G: Nola-Monterosi (Luca Capriuolo di Bari) [live], Cassino-Muravera (Dario Acquafredda di Molfetta)

Girone H: Lavello-Cerignola (Fabio Cevenini di Siena) [live], Nardò-Casarano (Vito Guerra di Venosa), Taranto-Brindisi (Giuseppe Rispoli di Locri) [Canale 85]

Girone I: Roccella-Troina (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)