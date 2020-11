Stabilita la nuova gara del recupero Gravina-Fasano. Il match, inizialmente in programma domenica 25 ottobre, e rinviato già in due occasioni per la positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra del club murgiano, verrà disputato domenica 29 novembre alle 14:30.

A renderlo noto la LND che ha disposto il nuovo programma dei recuperi.