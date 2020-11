Roma-Parma, Fonseca: "Abbiamo lavorato per un'identità di squadra"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida all'Olimpico contro il Parma. I ducali sono certamente una squadra ostica, capace di impattare con un pareggio a San Siro contro l'Inter e per questo motivo, l'allenatore portoghese non si fida degli undici guidati da Liverani. L'obiettivo, al di là dell'avversario, sarà quello di continuare a far bene centrando il decimo risultato utile consecutivo.

I capitolini, infatti, sono imbattuti in questo campionato, sconfitta a tavolino a parte contro l'Hellas Verona. Un nodo cruciale rappresenterà l'undici che scenderà in campo per l'ottava giornata. Infatti, la scelta non sarà per nulla facile viste le tante positività da Covid-19. Fonseca fa il punto della situazione per quanto riguarda la condizione di Lorenzo Pellegrini e quella di Chris Smalling: "Pellegrini si è allenato individualmente ma sarà convocato, situazione diversa per Smalling che non prenderà parte alla sfida contro il Parma".

Passando alla partita, per il tecnico giallorosso conterà molto la mentalità: "Penso che il tempo sia una cosa fondamentale nel calcio. Abbiamo lavorato tutti insieme per creare un'identità e in questo momento la squadra ha una costruzione, il gruppo ha conoscenza delle idee". Partita difficile ma allo stesso tempo tanta consapevolezza nei propri mezzi per la Roma targata Fonseca.