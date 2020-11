Brindisi, De Luca: ''Mi aspetto personalità. Taranto squadra forte''

E' intervenuto ai microfoni dei colleghi di Studio 100 Claudio De Luca, allenatore del Brindisi, alla vigilia del derby con il Taranto, in programma domani pomeriggio allo stadio ''Erasmo Iacovone''. Queste le sue parole:

''Noi ci siamo fermati la metà della settimana che avrebbe portato alla sfida di Taranto, in base a quello che era il regolare calendario. Ci siamo fermati per via della positività di un nostro tesserato e abbiamo fatto dieci giorni di isolamento. Dieci giorni nella quale i ragazzi non hanno potuto svolgere le regolari attività, grazie però al lavoro del prof. Musa hanno potuto lavorare un po' con la palla. Dopo questi dieci giorni, due settimane fa abbiamo ripreso per preparare insieme la gara di domani. Non è facile, bisogna essere bravi in questo periodo ad adattarsi a tutto e a studiare cose nuove. Arriviamo alla gara con i ragazzi che hanno svolto un buon lavoro.

Dovremo fare a meno di Cerone, per il resto sono tutti a disposizione. Indipendentemente dall'avversario, questo è un campionato difficile. Il Taranto è una squadra con tanti giocatori di qualità e diversi ricambi nei ruoli. Mi aspetto una grande prestazione dalla mia squadra dal punto di vista dell'approccio e della voglia''.