Crotone-Lazio, 0-2: Immobile lancia i suoi con un goal e un assist

Una Lazio cinica e compatta porta a casa tre punti fondamentali per la classifica e per il morale. Lo spettacolo è stato penalizzato per le condizioni non del tutto ottimali del terreno di gioco, causa nubifragio che ha colpito la città di Crotone in mattinata e nella notte. Malgrado le difficoltà, i biancocelesti hanno controllato la partita con attenzione e concretezza in fase offensiva, grazie anche alla grande prova di Ciro Immobile, al rientro dopo lo stop forzato causa positività al Covid-19.

Il bomber di Torre Annunziata si è distinto per sacrificio e tanto carattere, premiati con il goal da vero attaccante su assist perfetto di Marco Parolo. Gli Squali hanno provato a cambiare il canovaccio della gara, ma Simy è apparso un po' troppo isolato e ingabbiato da uno splendido Acerbi, in forma smagliante. La seconda rete per la Lazio è stata siglata dall'argentino Correa, su assist di Immobile. A centrocampo l'assenza di Milinkovic Savic non si è fatta sentire grazie alla prova di carattere dell'esperto Parolo. Discreta prova di Leiva, sempre attento e preciso in fase di regia, nonostante il terreno fosse molto inzuppato e dunque non proprio adatto per il palleggio.

Luis Alberto si è sacrificato molto, mantenendo bene il campo con una prova normale, senza troppo eccellere in giocate memorabili ma giocando con semplicità e concretezza. Simone Inzaghi, dunque, vede un gruppo in fiducia e non può che sentirsi soddisfatto e fiducioso in vista della notte di Champions League contro lo Zenit.