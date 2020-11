Taranto-Brindisi, Laterza è carico: "Per noi è un nuovo inizio"

Meno di due ore dal calcio d'inizio del derby pugliese fra Taranto e Brindisi. I due tecnici, Laterza e De Luca, sono carichi e determinati nel portare a casa prestazione e punti in classifica. I rossoblù certamente vorranno riscattare la sconfitta contro il Sorrento, ormai di un mese fa, e avranno l'occasione di concretizzarla tra le mura amiche, all'Erasmo Iacovone, campo insidioso come ha sottolineato l'allenatore biancazzurro.

Per una squadra giovane come il Brindisi, calcare il terreno dello Iacovone, certamente potrà scaturire emozione ma, la sicurezza nei propri mezzi, sarà l'arma migliore per uscirne indenni. Dinanzi a sé, De Luca avrà un avversario esperto ed affamato di punti. Il Taranto dovrà mostrare concretezza e cinismo sotto porta, ritrovando lo smalto delle prime partite. Giuseppe Laterza, alla vigilia ha evidenziato che il match contro gli adriatici è "un nuovo inizio" dopo lo stop forzato causa Covid-19. Il tecnico rossoblù, dunque, sente di dover ricominciare da un punto zero, ma questa volta in maniera differente, con sicurezza, identità e sudore. La squadra, da quando è stato decretato lo stop al campionato, si è allenata intensamente, segnale che il gruppo è presente e sente la responsabilità di difendere e rappresentare una maglia importante.

Laterza poi ha sottolineato un aspetto cruciale: "Ho finalmente a disposizione l'intera rosa, a parte Alfageme e Corvino fuori a lungo per infortunio". Sottolineatura fondamentale, poiché dall'inizio della stagione la compagine ionica ha dovuto sempre riadattarsi per tappare i buchi lasciati dalle assenze. Dunque, una sfida intensa e carica di adrenalina, preparata nei minimi dettagli dai due allenatori. Gli schieramenti iniziali dovrebbero essere i seguenti:

Taranto (4-2-3-1): Sposito, Boccia, Guastamacchia, Caldore, Ferrara, Marsili, Matute, Guaita, Acquadro, Santarpia, Stracqualursi

Brindisi (3-4-1-2): Pizzolato, Dario, Sicignano, D'Angelo, Boccadamo, Clemente, Iaia, Palumbo, Botta, Lacarra, Palazzo