SERIE C - Foggia-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia. Si affronteranno alle 14:30 le formazioni di Foggia e Virtus Francavilla, nel match valevole per la 12° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Rossoneri alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta subita in settimana nel recupero della 2° giornata sul campo del Teramo, biancazzurri reduci invece dal pari interno con il Catanzaro ed a caccia di punti per risalire la classifica dopo un'inizio altalenante.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-virtus-francavilla/358644.html

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Rocca, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Anelli, Ndiaye, Dell'Agnello, Raggio Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Pambianchi; Giannotti, Castorani, Zenuni, Di Cosmo, Nunzella; Vazquez, Perez. A disposizione: Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Mastropietro, Pino, Buglia, Franco, Sparandeo, Ekuban, Calcagno, Puntoriere. Allenatore: Bruno Trocini.