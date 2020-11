Fiorentina. Prandelli: "Alla prima difficoltà abbiamo troppa paura"

Al termine del match perso contro il Benevento, che segnava il suo ritorno sulla panchina viola, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha così commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN:

"Le mie emozioni di oggi non importano. Sono deluso: alla prima difficoltà abbiamo paura e diventiamo timidi. Le emozioni ci sono state ma ora sono solo deluso.

Forse su alcuni giocatori ci sono aspettative eccessive. Per reggere certa pressione ci vuole personalità e voglia di mettersi in gioco. Ne parlerò con i ragazzi perché il problema non è di gioco ma di testa: siamo troppo fragili".