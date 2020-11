Verona-Sassuolo 0-2, neroverdi in vetta alla classifica

Il Sassuolo sconfigge il Verona per 2-0 allo stadio Bentegodi e sale in cima alla classifica a quota 18 punti in attesa del match tra Napoli e Milan.

Parte meglio il Verona che trova il palo al 5' con una sassata di Ilic da fuori area, qualche minuto dopo Consigli salva la porta su un tentativo di Dawidowicz. I neroverdi nonostante le pesanti assenze di Caputo di Defrel non rinunciano ad attaccare, anzi, nel finale di primo tempo trovano il gol con un tiro all'incrocio di Jeremie Boga su assist di Berardi.

Nella ripresa il copione non cambia, gli scaligeri attaccano mentre il Sassuolo si base sulle ripartenze dei suoi attaccanti. Prima Zaccagni sfiora il pari con un tiro da fuori, poi è Tameze a divorarsi la rete da pochi metri. Il Sassuolo invece non perdona, Berardi sfrutta uno spazio centrale e insacca alle spalle si Silvestri regalando il raddoppio ai suoi. La reazione finale dell'Hellas si ferma sulla traversa, prima è Veloso a centrare il legno su punizione, poi Udogie in mischia. Finisce 2-0 in favore di un Sassuolo che ormai non è quasi più una sorpresa.