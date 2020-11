Acquadro fa gioire il Taranto: allo ''Iacovone'' Brindisi battuto 1-0

Se l'aggiudica il Taranto l'attesissimo derby con il Brindisi. Nel match di recupero della della 6° giornata del Girone H del campionato di Serie D, i rossoblù di Laterza hanno superato 1-0 i biancazzurri di De Luca grazie al gol siglato da Acquadro allo scadere della prima frazione di gioco.

CRONACA - Laterza si affida al 4-2-3-1 con Guaita, Acquadro e Falcone sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Serafino. Dalla parte opposta De Luca deve fare a meno dello squalificato Cerone e dell'infortunato Bottari, ciononostante il tecnico barese conferma il 3-5-2 con Palazzo-Lacarra tandem d'attacco.

Dopo una breve fase di studio, è il Brindisi a rendersi pericoloso per primo all'11' con Lacarra che in rovesciata sfiora l'eurogol: sfera che termina sul fondo di pochissimo. Prova a farsi vedere il Taranto al quarto d'ora con Guaita che prova a sorprendere Pizzolato: il portiere biancazzurro è attento ed esce in presa sicura. Al 26' ci prova Iaia da fuori: Sposito c'è e risponde presente. Ancora Brindisi alla mezz'ora: contropiede di Botta, la palla arriva a Lacarra che prova una conclusione da posizione defilata, facile presa per Sposito. Due minuti più tardi Acquadro prova la conclusione da lontanissimo, ma la palla termina alta. Il Taranto continua a premere ed al 40' sblocca il risultato: Pizzolato sbaglia il rinvio, ne approfitta Falcone che serve Caldore, cross al centro per l'accorrente Acquadro che di testa trafigge l'estremo difensore biancazzurro. E' anche l'ultima emozione del primo tempo, all'intervallo si va dunque negli spogliatoi con il Taranto in vantaggio 1-0.

Nella ripresa il Brindisi va vicinissimo al pareggio con Maglie al 66': il giovane attaccante, subentrato in corsa a Nives, spreca però clamorosamente al tu per tu con Sposito sparando alto. Il Taranto replica con Marsilli, ma è bravo Pizzolato a sventare il pericolo. Nel finale grande occasione per Palumbo che in girata conclude di poco sul fondo. Gli ionici gestiscono il vantaggio fino alla fine e portano a casa tre punti fondamentali per il rilancio in classifica.

