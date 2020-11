Taranto-Brindisi, Laterza: "Vittoria importante, non era facile"

Una vittoria di cuore quella del Taranto contro un Brindisi opaco. Giuseppe Laterza può ritenersi soddisfatto anche se, dalle parole dello stesso tecnico, ci sarà sicuramente da migliorare sotto alcuni aspetti. Quello che conta realmente, in una giornata accompagnata da diverse incognite poiché i rossoblù non giocavano una partita da un mese, è stata soprattutto la vittoria, fondamentale per la classifica e per il morale.

Laterza, al termine del match, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa post partita: "Non è stata una bella partita ma per noi è una vittoria importante. Mi aspettavo una partita con tanti errori per le condizioni del campo. Devo dire che siamo stati molto bravi". Una vittoria che porta con sé segnali incoraggianti anche da Acquadro, sempre più leader del centrocampo dei Delfini ed ennesima conferma per la prova di carattere di capitan Marsili. Restando sempre a centrocampo, Diaby ha mostrato fisico e personalità, convincendo sempre più Laterza e il tifo rossoblù. La scelta di un reparto di centrocampo equilibrato e formato da calciatori di contenimento non è stata casuale, come ha evidenziato lo stesso allenatore: "Cercavo equilibrio e qualità. Mancavamo da diverso tempo dal campo e, dunque, ho optato per questi calciatori. Inoltre, devo dire che Serafino ha fatto una partita di sacrificio e sotto questo aspetto sono contento".

La prova all'Erasmo Iacovone porta tante certezze e pochi dubbi, una su tutte l'identità di gioco e di gruppo. Alla vigilia, Laterza aveva evidenziato le difficoltà nel rientro in campo dopo un mese ma non ha mai messo in discussione l'identità di squadra costruito sin dalla preparazione della stagione resta tale al di là del ritmo partita. Acquadro, autore della rete nel primo tempo ha dichiarato: "Per noi è una partita importante. La mia prestazione così come quella di tutta la squadra è stata positiva. Mi sono finalmente sbloccato, ora spero di farne altri di goal". Dello stesso avviso anche capitan Marsili: "Una vittoria di squadra, adesso pensiamo domenica dopo domenica. Oggi era difficile ma quel che resta è il fatto di aver concretizzato al meglio le occasioni". Taranto più cinico e ambiente in fiducia. Due fattori non da poco per costruire una stagione vincente.