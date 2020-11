Potenza, tutte le concorrenti per la salvezza non vincono

Da questo turno non disputato causa Covid-19 che ha colpito l'Avellino, il Potenza potrebbe trarne beneficio. Sia per recuperare gli indisponibili dell'ultimo periodo, sia per tirarsi fuori dalla zona rossa quando sarà disputato il match contro gli irpini (probabilmente il 16 dicembre). Nella giornata odierna nessuna delle concorrenti alla salvezza ha vinto: Cavese, Casertana e Viterbese hanno perso, Paganese-Bisceglie è finita in parità e anche la Virtus Francavilla ha impattato a Foggia. Soltanto il Monopoli che si trovava nella zona che scotta ha sconfitto la Vibonese. Quindi non tutto è perduto e da domenica prossima a Bisceglie potrebbe riprendere la scalata per la formazione di Capuano alla permanenza.