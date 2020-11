Cavese, Scotto: "Siamo rammaricati, un eurogol ha rotto gli equilibri"

Nella conferenza stampa post partita Scotto, vice di Maiuri (squalificato) ha analizzato la sconfitta rimediata dalla Cavese a Catanzaro.

"Per come è andata la partita, potevamo tornare da questa trasferta con qualche punto. Siamo rammaricati, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché con questo spirito credo che con il lavoro riusciremo ad ottenere punti e risollevarci dalla situazione in cui ci troviamo in classifica.

Siamo venuti qui a fare la nostra gara, abbiamo dimostrato la nostra identità e la nostra fisionomia. Più che il ritmo abbiamo subito delle giocate individuali importanti. Il primo gol del Catanzaro è stato un eurogol che ha rotto gli equilibri, fino a quel punto stavamo facendo la partita che volevamo fare"

Sulle scelte di formazione: "Vivacqua ha le caratteristiche per fare l'attaccante centrale. Ha determinate caratteristiche, tra le quali quella dell’attacco alla profondità e sapevamo che il Catanzaro avrebbe potuto rischiare dietro l’uno contro uno con i nostri tre attaccanti. Lui si è allenato bene e abbiamo fatto questa scelta.

Germinale è un professionista all’interno del campo e anche fuori. Ha vissuto questa settimana con grande entusiasmo e ha un ottimo rapporto con la squadra. È un valore aggiunto per noi sia per caratteristiche che per personalità"