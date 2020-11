Benevento. La pausa ha fatto bene: è tornato lo spirito battagliero

Partiamo con una doverosa premessa: è il Benevento ad aver vinto la partita, non è la Fiorentina ad averla persa. Questo per evitare di cadere in quell'equivoco che vedrebbe i viola "assenti" dal campo ed il Benevento avere avuto il solo merito di approfittare della circostanza.

La pausa nazionali è servita alla truppa di mister Pippo Inzaghi a ritrovare quella compattezza e quello spirito battagliero che l'hanno sempre caratterizzata. Gli innesti di Barba ed Hetemaj, poi, hanno portato, sul piano tattico, quella copertura in più che era mancata nelle scorse uscite.

L'innesto dell'ex Empoli sulla corsia sinistra di difesa ha dato più stabilità al reparto che si è sentito anche maggiormente coperto da Hetemaj che ha agito come distruttore del gioco avversario e diga davanti alla difesa lasciando Schiattarella più libero, anche mentalmente, di occuparsi della fase di costruzione del gioco.

I problemi registrati nel reparto avanzato, però, restano intatti: Moncini, schierato dal 1', ha fatto una partita di grande sacrificio ma non ha mai visto la porta viola; Lapadula, subentrato a gara in corso, ha avuto due buone occasioni, una su punizione, senza però centrare il gol che avrebbe messo in cassaforte il risultato. C'è bisogno di maggior cinismo quando si arriva davanti al portiere avversario in modo da chiudere le partite e non correre rischi nel finale.

Una menzione particolare va riservata a Riccardo Improta, non solo per la rete decisiva siglata: l'ex di Bari e Salernitana, infatti, va preso come esempio di come dovrebbe sempre comportarsi un calciatore. Sempre pronto quando chiamato in causa, sia a gara in corso che dall'inizio, mai una lamentela quando finisce i panchina.