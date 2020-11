Il Picerno ricorda i 40 anni dal sisma che colpì la Basilicata

La società del Picerno oggi vuol ricordare il 40° anniversario dal sisma che provocò morte e distruzione in Irpinia e Basilicata. Quella di oggi è una ricorrenza indimenticabile non solo per il Sud, ma per tutta l’Italia. Era una domenica di novembre, il 23, del 1980. Alle ore 19:33, orario stampato nella mente di tutti, si verificò il gravissimo sisma di magnitudo 6,9 gradi della scala Richter, e del X° grado della scala Mercalli. 90 secondi di terrore che interessarono centinaia di Comuni di diverse regioni, di cui 314 gravemente danneggiati e 37 dichiarati disastrati. Quasi 3.000 vittime, 280.000 sfollati e circa 9.000 feriti.

