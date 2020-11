Roma, solo notizie positive per Fonseca: vittoria e Dzeko disponibile

Non ci sono più nuvole sopra al cielo di Roma. Paulo Fonseca può sorridere per le prestazioni della sua squadra e per le notizie che giungono dall'infermeria. Infatti, i giallorossi hanno letteralmente asfaltato il Parma nel pomeriggio domenicale con un netto tre a zero mai in discussione. Protagonista del match, inevitabilmente, Mkhitaryan autore di una doppietta. Tuttavia, complessivamente da tutti i reparti sono giunte risposte positive. Mayoral ha siglato la prima rete della partita su assist splendido di Spinazzola, sempre più concreto e partecipe alle azioni offensive dei capitolini. Pedro e tutto il pacchetto offensivo si sono comportati bene, lo stesso dicasi della difesa, che ha controllato senza affanno per tutti i 90'.

La Roma vince e convince, infatti sono dieci match senza sconfitta e, al momento, considerando le partite disputate, solo in una è arrivato lo zero nei punti conquistati, partita tra l'altro perso a tavolino contro l'Hellas Verona. Il prossimo weekend dirà tantissimo, perché dinanzi ai giallorossi si presenterà un Napoli affamato e consapevole dei suoi errori dopo la sconfitta contro il Milan, al San Paolo. Gattuso vuole una reazione dai suoi, mentre la Roma vuole continuare a stupire e decifrare nel dettaglio il suo cammino stagione. Tante certezze e una nuova identità di gioco, espressa dai giallorossi. Più volte Fonseca ha sottolineato che la Roma 2020-2021 è più consapevole nei suoi mezzi rispetto a quella vista nelle passate stagione, e il campo sin qui non gli ha dato torto, anzi ha confermato lo stile frizzante ma allo stesso tempo prudente quando c'è da difendere il risultato.

Una squadra compatta e cinica, sotto tutti i punti di vista. La nona giornata vedrà il ritorno di Edin Dzeko, capitano e leader di questa Roma. Senza il bosniaco la Roma non ha deluso ma con il bomber, il livello si alzerà ulteriormente. L'obiettivo è quello di continuare a fare punti e non inciampare sul più bello, anche perché la stagione è appena iniziata e i segnali sono più che positivi. Da Napoli-Roma, Fonseca potrà capire realmente il prossimo step da superare, perché ormai è un concetto assodato: la Roma c'è e si candida nuovamente come compagine ostica da affrontare per tutti e creata per lottare al vertice della classifica. Dunque, ci sarà Edin Dzeko, guarito dal Covid-19 e pronto a lottare insieme ai suoi compagni. Da adesso sino alla pausa natalizia, la Roma dovrà confermare quanto di buono fatto finora. La stagione è appena cominciata, le aspettative sono tante, l'entusiasmo è presente. Gli ingredienti cruciali non mancano, la parola passa come sempre al campo.