Lazio, Inzaghi pensa ai prossimi impegni. Recupera Luiz Felipe

In vista della notte di Champions League contro lo Zenit, che potrebbe valere la certezza del passaggio del girone, la Lazio recupera anche Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, infatti, ha avuto l'ok dall'Asl interrompendo di conseguenza l'isolamento. In mattinata, secondo quanto hanno riportato i colleghi de Il Messaggero, Luiz Felipe si è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva. Nel pomeriggio, invece, potrà allenarsi con i suoi compagni in modo tale da rientrare nei meccanismi di Simone Inzaghi per il tour de force che attende i biancocelesti da qui sino alla pausa natalizia.

Tra campionato e impegni europei saranno nove gli appuntamenti per gli aquilotti. Prima lo Zenit, poi nuovamente il campionato con il match casalingo contro i l'Udinese e in settimana la grande sfida in Germania contro il Borussia Dortmund. Servirà una rosa al completo, fattore che è mancato maggiormente a Simone Inzaghi, soddisfatto tra l'altro dei risultati ottenuti nonostante le assenze prima di Immobile e Luis Alberto e poi di Milinkovic Savic. Adesso che è tornato il bomber di Torre Annunziata, lo spagnolo si è ben distinto nel pantano di Crotone, il tecnico piacentino avrà dalla sua più pedine per gestire al meglio le partite. La forza, ovviamente, si questa Lazio è lo spirito di gruppo. Per il resto, il campo dirà la sua, sperando in una costanza da parte dei biancocelesti in questa serie di match decisivi per la stagione.