Lega Serie A: pubblicato il bando per i diritti tv internazionali

La Lega Serie A ha pubblicato oggi il bando online per la commercializzazione dei diritti audiovisivi internazionali relativi al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana per il triennio 2021/2024.

LA SUDDIVISIONE - I diritti tv saranno suddivisi in 57 pacchetti per la Serie A (un pacchetto Globale, quattro pacchetti Continenti, cinquantadue pacchetti Paesi), 57 pacchetti per la Coppa Italia e un pacchetto In-Flight e In-Ship.

I pacchetti Globali Serie A e Coppa Italia includono rispettivamente tutti i paesi e i territori del mondo a eccezione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e i paesi appartenenti all'area Medio Oriente e Nord Africa (area MENA). Tali Paesi saranno oggetto di commercializzazione tramite apposito e distinto Invito a presentare Offerte che sarà pubblicato da Lega Serie A in una fase successiva.

I TEMPI - Le offerte dovranno essere presentate a partire dalle 10 di mercoledì 16 dicembre 2020 e fino e non oltre le 10 di lunedì 11 gennaio 2021.