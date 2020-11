Benevento. Improta: "L'Inter la più dura fino ad ora. Juve? Difficile"

Intervistato da Radio KissKiss, Riccardo Improta, autore del gol che ha dato la vittoria al Benevento sul campo della Fiorentina, ha parlato del prossimo impegno dei giallorossi che affronteranno, sabato alle 18, la Juventus di Cristiano Ronaldo al "Vigorito". Queste le parole del calciatore della Strega:

"Sono felice di aver segnato il gol vittoria. Ci siamo ripresi dopo la serie di sconfitte subite e abbiamo dimostrato che siamo una squadra tosta. Il gol? Lo dedico a mia figlia che nascerà tra poco: si chiamerà Nicole.

Chi mi ha impressionato di più? Direi l'Inter anche se quando ci abbiamo giocato contro erano in una fase per loro molto positiva. Hanno giocato al massimo contro di noi e ci hanno fatto capire cosa sia la Serie A. Con la Juve sarà una gara difficile: hanno tanti campioni in rosa ma noi daremo il massimo".