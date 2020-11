Il mese di dicembre del Potenza inizierà dal recupero al Viviani contro l'Avellino mercoledì 2 alle ore 15. Dopo la trasferta di Bisceglie, la formazione rossoblu sarà impegnata in 5 gare nel giro di 21 giorni che saranno fondamentali per tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. E' rientrato in gruppo Zampa, mentre per Salvemini occorrerà aspettare l'esito di nuovi tamponi.