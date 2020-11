Foggia, Marchionni: "Dobbiamo essere cinici. Vibonese da rispettare"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Vibonese in programma domani pomeriggio allo stadio ''Luigi Razza''. Queste le sue parole:

"La Vibonese è una buona squadra e va affrontata con il coltello tra i denti. Non dobbiamo concedere spazi, dovremo essere compatti e lavorare bene tra i reparti, giocando semplice e cercando di creare più opportunità per andare in porta e far gol, perchè le parole servono a poco se poi non segniamo. Ci alleniamo bene, con la giusta attenzione e sul piano del gioco stiamo crescendo, i ragazzi stanno assimilando i concetti ma serve più fluidità di manovra e dobbiamo essere più propositivi, mettendoci cattiveria sotto porta così come fanno gli avversari con noi.

Situazione infortunati? E’ rientrato in gruppo Agostinone ma lavora ancora a parte, prosegue nel suo lavoro differenziato Gentile mentre dovrò ancora pazientare per Di Masi. Formazione? Vedremo domani, giochiamo di continuo e c'è troppo poco tempo per recuperare energie fisiche e mentali".