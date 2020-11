Lazio, Inzaghi: "Battiamo lo Zenit senza fare calcoli"

La Lazio ha la grande occasione di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo qualificazione per disputare la fase finale della Champions League. Vincendo in casa contro lo Zenit potrà affrontare Brugge e Dortmund con maggiore tranquillità. Il tecnico, secondo quanto hanno riportato i colleghi del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni: "La Lazio al completo può fare bene in qualsiasi competizione e contro tutti. Battiamo lo Zenit senza fare calcoli”. Obiettivo ben fissato in mente per il tecnico piacentino e per tutto l'ambiente biancoceleste: vincere.

Dando un'occhiata agli schieramenti, Strakosha è recuperato ma, molto probabilmente, siederà in panchina per dare spazio ancora una volta a Reina tra i pali. Milinkovic Savic non ha recuperato dall'infortunio mentre Luis Alberto proverà ad orchestrare i suoi. Simone Inzaghi punterà tutto sul fantasista spagnolo e la coppia offensiva formata da Correa e Immobile, protagonista dell'ultimo successo in campionato sul campo del Crotone. Il match andrà in scena all'Olimpico dalle ore 21.00.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile

ZENIT (3-4-3): Kerzhakov; Lovrne, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy