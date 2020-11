Palermo, Boscaglia: "La Turris ha qualità". Tre gli indisponibili

Domani il recupero di Serie C tra Palermo e Turris. Le parole di Boscaglia alla vigilia:

"La Turris è una squadra compatta, soprattutto fuori casa. Ha qualità davanti, ha velocità. Quando fuori casa difende e contrattacca è molto pericolosa, magari ha qualche problema quando deve fare la partita. Ma a noi deve interessare poco, abbiamo un obbiettivo in testa e dobbiamo giocare come nelle ultime gare"

”Noi scendiamo in campo con l’obiettivo di fare grandi prestazioni. A volte non bastano, certo, ma con le grandi prestazioni i risultati prima o poi arrivano. Abbiamo rifiatato un po’, siamo pronti per domani.

Sugli assenti: "Peretti, Palazzi e Corrado non saranno convocati. Siamo comunque tranquilli perché abbiamo alternative valide."