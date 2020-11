La Lega di Serie A ha comunicato che i sorteggi per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare degli Ottavi di Finale tra due Società di Serie A TIM e, laddove si rendesse necessario, dei Quarti di Finale tra due Società di Serie A TIM, avranno luogo venerdì 27 novembre 2020, alle ore 15, presso la sede della Lega Serie A, in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano.