Serie D, i risultati dei recuperi

Si sono giocate domenica tre partite del girone A di Serie D che con enorme fatica cerca di portare tutte le squadre allo stesso numero di match giocati.

Il Pontdonnaz con una doppietta di Varvelli vince a Vado e affianca in testa alla classifica il Bra (match della settima giornata), primi punti per il Varese che con un netto quattro a zero supera il Fossano affiancandolo a quota tre (match della quinta giornata), per finire il Sestri Levante supera due a uno la Caronnese, risultato maturato nella ripresa con i gol di Croci, Buso e Vernocchi che aveva siglato il momentaneo uno a uno (match della sesta giornata).

La classifica aggiornata