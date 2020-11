Il Picerno aderisce alla campagna "No alla violenza sulle donne"

“La violenza su una donna è l’atto più codardo che un essere umano possa compiere” (Jose Toffoletto). Con questa frase la società del Picerno dice con forza "No alla violenza sulle donne", in occasione della “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La violenza contro le donne è un grave fenomeno sul quale lentamente si sta aprendo una finestra. I singoli tragici episodi che compaiono sulle testate d’informazione sono la punta di un iceberg. Da parte del club melandrino, l’impegno, anche in questo giorno dove sono in programma nel mondo numerose iniziative, di aiutare a puntare i riflettori su questo dramma sociale, e di conseguenza denunciarlo. E’ questo il primo passo per cercare di combatterlo. Un forte No da parte di tutta la società e da parte dei calciatori, che hanno dato il loro contributo nel video realizzato dall'ufficio stampa.

Ufficio Stampa Az Picerno