Palermo-Turris LIVE: cronaca, formazioni e tabellino

Oggi è in programma il recupero del girone C di Serie C tra Palermo e Turris: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

» QUI il tabellino di Palermo-Turris LIVE «

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A disp.: Fallani, Matranga, Doda, Martin, Silipo, Lancini, Valente, Lucca, Luperini. All.: Roberto Boscaglia

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Tascone, Esempio; R. Fabiano; Longo, Giannone. A disp.: Lonoce, Barone, D’Ignazio, D’Oriano, Lame, Loreto, Brandi, Esposito, Marchese, Romano, Pandolfi, Alma, Sandomenico. All.: Francesco Fabiano.