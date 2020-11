SERIE C LIVE - Girone C: Vibonese-Foggia, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. Si affronteranno alle 15 le formazioni di Vibonese e Foggia, nel match valevole per il recupero della nona giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Due squadre tra le sorprese di questo avvio di campionato: la Vibonese, attualmente undicesima in classifica ma con una gara ancora da recuperare, cercherà di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off. Foggia che, dopo un inizio deludente, ha infilato 4 risultati utili consecutivi e arriva in terra calabrese da ottavo in classifica a quota 14 punti.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/vibonese-foggia/358611.html

FORMAZIONI UFFICIALI

VIBONESE (3-5-2): Marson; Bachini, Sciacca, Mahrous; Ciotti, Statella, Ambro, Laaribi, Rasi; Berardi, Plescia. A disposizione: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Parigi, Montagno Grillo, Riga, Vitiello, Mancino. Allenatore: Angelo Galfano.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Del Prete; Kalombo, Salvi, Rocca, Vitale, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Dell'Agnello, Germinio, Raggio Garibaldi, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.