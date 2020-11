La Turris beffa il Palermo: decide Pandolfi al 94esimo

La Turris batte il Palermo a domicilio con un gol di Pandolfi al 94esimo: vittoria preziosa dei corallini che resistono agli attacchi dei rosanero e nel recupero colpiscono con un perfetto contropiede.

La prima occasione da rete al 14esimo con un tiro potente di Rauti respinto dal portiere della Turris. Alla mezz'ora clamorosa doppia chance per il Palermo: palo dei rosanero con un colpo di testa di Saraniti poi Floriano non riesce a ribattere in rete, Abagnale salva. La Turris risponde qualche minuto dopo con un tiro di Giannone su cui Pelagotti si fa trovare pronto. Al 44esimo Broh pericoloso con un tiro al volo che va fuori di un soffio.

A inizio ripresa è la Turris a sfiorare il gol con un tiro ravvicinato di Tascone ma Pelagotti si supera. Passano pochi minuti e il Palermo ricomincia a spingere, gli ospiti arretrano e si difendono. I padroni di casa attaccano con costanza per tutto il secondo tempo ma il fortino dei corallini tiene e Abagnale non viene quasi mai impensierito.

Nel finale forcing disperato del Palermo alla ricerca della vittoria: al 94esimo arriva la doccia fredda. Pandolfi va via in contropiede, dribbla Crivello e Odjer, e infila il portiere: un gol splendido dell'attaccante. Il Palermo ha un'ultima chance con Martin, ma il tiro va fuori di poco.

Termina la striscia di risultati positivi del Palermo, continua l'imbattibilità esterna della Turris.