Benevento. Inzaghi: "Grazie di tutto Diego, Riposa in Pace"

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha lasciato sconvolto l'intero mondo del calcio: il "Diez" era un personaggio trasversale, amato al di là della maglia indossata o della fede calcistica.

Anche Pippo Inzaghi ha postato una foto in cui è ritratto con l'ex capitano del Napoli e dell'Argentina ai tempi in cui l'attuale allenatore del Benevento giocava con il Milan. "Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego, Riposa in Pace", il messaggio postato dall'allenatore giallorosso.

Il Benevento Calcio, con un commento al post del proprio allenatore, si è unito al momento di lutto del calcio mondiale.