Udinese-Fiorentina 0-1: Montiel manda i viola agli ottavi di finale

Una rete di Montiel al 112' ha deciso il match di Coppa Italia tra Udinese e Fiorentina.

E' stata una partita poco spettacolare, come aveva pronosticato Prandelli alla vigilia: una vittoria importante per i viola, che sperano adesso di sfruttare questo risultato per provare a risollevarsi in campionato.

Poco da segnalare durante i tempi regolamentari. La più grossa chance l'ha avuta Vlahovic al 37': il serbo ruba palla a Bonifazi e si invola verso Musso, ma calcia incredibilmente alle stelle. Udinese vicina al gol con il solito De Paul al 55', ma il suo tiro termina di poco a lato della porta difesa da Terracciano. Nei supplementari l'episodio decisivo: Cutrone lavora un bel pallone servendo in spaccata Montiel, che di sinistro batte Musso.

I viola avanzano e negli ottavi incontreranno l'Inter a San Siro.

UDINESE-FIORENTINA 0-1

Udinese (4-2-3-1): Musso; Molina (31’ s.t. Stryger Larsen), Bonifazi (1’ s.t.s. Becao), Nuytinck, Samir; De Paul, Makengo; Deulofeu, Pereyra (18’ s.t. Jajalo), Forestieri (31’ s.t. Pussetto); Lasagna (1’ s.t.s. Okaka). All. Gotti.

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Caceres (4’ s.t.s. Montiel), Milenkovic, Pezzella (23’ s.t. Igor), Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; B. Valero (35’ s.t. Lirola); Kouame (15’ s.t. Eysseric), Vlahovic (1’ p.t.s. Cutrone). All. Prandelli. Arbitro: Serra di Torino Ammoniti: 34’ p.t. Pulgar (F), 11’ s.t. Caceres (F), 15’ s.t. Samir (U), 43’ s.t. Makengo (U), 45+2’ s.t. Biraghi (F), 6’ p.t.s. Jajalo (U)

Rete: 112' Montiel

Foto: account Facebook ACF Fiorentina