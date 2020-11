Pergolettese-Pro Vc 1-2, Comi-gol e la Pro torna prima

Riscatto immediato per la Pro Vercelli che nel recupero contro la Pergolettese centra i tre punti e torna in vetta al girone A di Serie C scavalcando il Renate; un successo sofferto maturato con il gol nel finale di Comi dopo che Bortoluz aveva pareggiato la rete di Zerbin.

La cronaca Al 16’ la Pro Verceli passa in vantaggio alla prima vera occasione, è Zerbin il marcatore lesto a raccogliere una respinta della difesa avversaria; al 28’ punizione a due in area per la Pro, Emmanuello calcia sulla barriera, al 36’ fallo di Blaze su Vargas, penalty per la Pergolettese che Bortoluz trasforma; prima dell’intervallo due chance per la Pro, al 41’ una girata di Masi sfiora il palo, al 46’ Padovan colpisce il palo ma mentre conclude viene tenuto per la maglia da Bakayoko, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il secondo rigore del tempo.

La Pergolettese rimane in dieci al 49’ per il secondo giallo a Bortoluz ma al 62’ “rischia” di passare con Longo il cui colpo di testa viene sventato miracolosamente da Saro; la Pro con il passare dei minuti cerca con insistenza il due a uno e lo trova con Comi all’84’ su angolo di Zerbin, è la rete che decide il match.