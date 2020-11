Modesto: "Vittoria sofferta, Saro decisivo"

La Pro Vercelli vince il recupero contro la Pergolettese e torna in testa al girone A di Serie C, soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti il tecnico delle bianche casacche Francesco Modesto: "Abbiamo riscattato a livello di risultato la partita contro la Pro Sesto dove avevamo fatto una buona prestazione come abbiamo fatto oggi contro la Pergolettese. Abbiamo sofferto contro una formazione che fa gioco e che voleva fortemente i tre punti; non è facile vincere fuori casa, siamo soddisfatti di esserci riusciti; successo importante anche per la nostra autostima. Saro è un ottimo portiere, è sempre pronto a sventare pericoli, oggi ha fatto due grandi interventi, è decisivo come un attaccante. Non voglio parlare dell'arbitro, pensiamo all'Alessandria, sappiamo che match sarà ma la squadra vuole continuare questo percorso".