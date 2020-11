L'AIA di Moliterno è alla ricerca di nuovi arbitri. La sezione arbitrale valligiana ha promosso attraverso i suoi canali social le iscrizioni per le nuove leve fino a lunedì 30. Il corso per gli arbitri di calcio è gratuito ed è valido dai 15 anni in su. Per info e iscrizioni è possibile contattare l'AIA su Facebook, Instagram, e-mail e telefono celluluare.