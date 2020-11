Domenica è in programma il derby di Serie C tra Cavese e Casertana. Le designazioni arbitrali per la partita:

Arbitro: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

Assistente: Stefano Franco di Padova

Assistente: Alessandro Munerati di Rovigo

Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari