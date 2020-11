Benevento. Mariani: "Come si marcava Maradona? Non lo marcavi..."

La foto li ritrae insieme durante una azione di gioco in un Bologna-Napoli del 20 febbraio 1991, la gara era valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia: sono Pedro Mariani e Diego Armando Maradona.

L'ex capitano del Benevento ed ex calciatore di Torino e appunto Bologna (tra le altre) è stato tra i tanti a ricordare "El Pibe de Oro" via social. A colpire maggiormente, però, è stata la risposta ad una domanda postagli da un suo follower.

Il fan ha chiesto come si potesse marcare uno come Maradona e la risposta di Pedro Mariani è stata semplice e schietta come il suo carattere: "Non si marcava, gli facevi compagnia in campo".