Cluj-Roma, le formazioni. Fonseca: "Partita dura per noi"

La Roma è attesa dalla trasferta europea contro il Cluj, per allungare la serie di risultati positivi. Una gara importante per i giallorossi che vorranno chiudere il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Fonseca è chiamato a non fallire l'appuntamento di Europa League e allo stesso tempo, risparmiare energie utili per il big match contro il Napoli.

Il tecnico, secondo quanto ha riportato il Corriere dello Sport, ha sottolineato: "Sarà una gara difficile, il Cluj in casa è molto forte. Loro vogliono dimostrare che sono una squadra migliore di quella vista all'andata. Sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà molto difficile per noi". Dunque, concentrazione al massimo per la sfida al Constantin Radulescu-Napoca alle 21. Ecco le probabili formazioni:

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral