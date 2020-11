Il Napoli batte il Rijeka: vittoria nel ricordo di Diego

Il Napoli batte il Rijeka con il classico risultato all'inglese: vittoria per 2-0 della squadra di Gattuso che conquista punti preziosi per la qualificazione. Un successo agrodolce in cui la felicità per il risultato positivo è inevitabilmente schiacciata dalla malinconia per la drammatica scomparsa di Diego Armando Maradona.

Tornando alla cronaca, il Napoli passa con un gol per tempo: la sblocca Politano su assist di Zielinski. Nella ripresa il raddoppio di Lozano che non sbaglia a tu per tu con il portiere. Tante occasioni per il Napoli che avrebbe potuto vincere con un margine più ambio.

Gli azzurri onorano al meglio la memoria di Diego Armando Maradona, nello stadio che presto prenderà il suo nome.

TABELLINO

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Demme (69' Lobotka), Bakayoko, Politano (64' Lozano), Zielinski (69' Mertens), Elmas (64' Insigne), Petagna (81' Fabian Ruiz). A disp.Ospina, Contini, Mario Rui, Manolas. All.Gennaro Gattuso

HNK Rijeka: Nevistic, Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (80' Braut), Muric (78' Yateke), Cerin, Loncar, Stefulj, Adrijasevic (87' Frigan). All. Simon Rozman

Arbitro: Ozkahya (Turchia)

Marcatori: 41' M. Politano, 75' H. Lozano

Note: ammonito Anastasio. Prima dell'inizio del match osservato minuto di silenzio in memoria di Diego Maradona.