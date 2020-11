Juventus. Ronaldo verso il forfait in vista del Benevento, Bonucci c'è

La Juventus che domani pomeriggio alle 18 affronterà il Benevento al "Vigorito" sarà priva di Cristiano Ronaldo: ad anticiparlo sono i colleghi di Sky Sport. Il fuoriclasse portoghese rimarrebbe a riposo precauzionale in vista dei molti impegni ravvicinati dai quali è attesa la compagine di Pirlo nel prossimo mese. A far coppia con Morata in attacco, quindi, ci sarà Paulo Dybala che nel solo precedente nel Sannio mise a segno una tripletta.

Chi sarà della partita sicuramente, invece, è Leonardo Bonucci che è del tutto recuperato dopo i fastidi accusati con la Nazionale. Sempre secondo i colleghi dell'emittente satellitare, il capitano dell'Italia dovrebbe essere titolare mentre a riposare potrebbe essere Danilo, sempre presente fino ad ora, con Alex Sandro dal 1'.