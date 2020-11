Serie A. Le partite della 9a giornata: dove vederle in tv e streaming

La 9a giornata di Serie A comincia sabato pomeriggio alle ore 15 con il big-match tra Sassuolo ed Inter per concludersi lunedì sera con Genoa-Parma alle ore 20:45. Questo l'elenco completo delle partite in programma nel week-end e dove sarà possibile vederle in tv o in streaming:

Sabato 28 novembre

ore 15.00 Sassuolo-Inter (SKY)

ore18.00 Benevento-Juventus (SKY)

ore 20.45 Atalanta-Verona (DAZN)

Domenica 29 novembre

ore 12.30 Lazio-Udinese (DAZN)

ore 15.00 Bologna-Crotone (SKY)

ore 15.00 Milan-Fiorentina (DAZN)

ore 18.00 Cagliari-Spezia (SKY)

ore 20.45 Napoli-Roma (SKY)

Lunedì 30 novembre

ore 18.30 Torino-Sampdoria (SKY)

ore 20.45 Genoa-Parma (SKY)