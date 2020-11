Juventus. I convocati di Pirlo per il Benevento: Ronaldo e Buffon out

La Juventus ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta di domani pomeriggio a Benevento contro la compagine giallorossa. Come già anticipato, Ronaldo non sarà della partita e osserverà un turno di riposo in vista dei prossimi impegni ravvicinati dei bianconeri. Nemmeno Buffon sarà presente nel Sannio mentre è confermato il recupero di Bonucci. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczeszny, Pinsoglio, Garofani

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Fragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mc Kennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala